Divulgação: Como empreender na área da Psicologia

No dia 22 de junho, às 19h, a UNAMA Rio Branco realiza a palestra gratuita “Psicologia e empreendedorismo: desafios e oportunidades na realização de um sonho”. Ela é aberta ao público e presencial. A palestrante é Tatiana Braga, neuropsicóloga e especialista em reabilitação.

Para empreender, é preciso estudar a atual situação do mercado, ter conhecimento do que o seu público-alvo procura e analisar como colocar a ideia em prática. Para psicólogos, uma opção é abrir uma clínica multidisciplinar, ofertando serviços de diferentes especialidades, ou criar uma plataforma para atendimentos on-line. A ideia principal é oferecer algo inovador para se destacar entre os concorrentes e, ao mesmo tempo, atender seus clientes com o serviço que desejam receber.

“O objetivo do evento é explicar como planejar sua carreira para conseguir empreender na área. É preciso estar ciente dos desafios e oportunidades, saber gerenciar o negócio e continuar aperfeiçoando continuamente, evitando o surgimento de grandes problemas. Tudo deve ser feito também pensando nas pessoas que vão usufruir desse novo serviço”, afirma Walker Nascimento, diretor da UNAMA Rio Branco.

O evento acontece na própria Instituição, localizada na Estrada da Floresta, 2320 – Via Verde Shopping. Os interessados devem se inscrever por meio do site de extensão da UNAMA.

