Governador intermitente (voltou ao normal…!!)

intermitente

Poderia deixar a presidenta do TJ como governadora mesmo até o final do ano e pronto… (segue)

As viagens do Gov GladsonC tem demonstrado que são completamente infrutíferas para o Acre…está acabando o mandato e nenhuma empresa nova ou empreendimento veio se instalar…só lorota, bla bla blá…o mais novo convite a empresários de fora foi na Suiça dias atrás…quem sabe a Nestlé não resolva instalar uma filial do leite Niño ou do chocolate por aqui.

Sua excelência, GladsonC, cumpre rigorosamente uma das mudanças esdrúxulas da Reforma Trabalhista (que não gerou empregos): o trabalho intermitente, ao reverso…no caso, ele trabalha quando quer e nos dias e horários que deseja.

Regra: governadores do Acre são campeões de milhagem em empresas aéreas…poderiam sortear suas milhas para o público…já que são pagas com recursos desse mesmo público.

J R Braña B.

