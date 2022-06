nego bau

Pelas mãos de Matias

-Marcando minha participação no @acregraffiti2022 homenageando o grande Renan Souza, mais conhecido como ‘Nego Bau’ no muro do Glória Perez.

(…)

Em tempo: a quantas andas as investigações sobre as causas da morte repentina de Nego Bau??O que ele sofreu antes!!!…ou vai ficar por isso mesmo?

J R Braña B.

oestadoacre (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)