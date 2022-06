Mortes de 12 crianças na saúde pública: Mara denuncia ao MPF e PF

crianças

Mara Rocha denuncia as mortes de crianças ao MPF, PF e DENASUS

Na tarde dessa terça-feira (21/06), a Deputada Federal Mara Rocha proferiu forte discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, afirmando que levará ao conhecimento do DENASUS, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal as mortes de 12 crianças, com síndrome respiratória aguda, em hospitais do Estado.

A parlamentar lembrou as 12 crianças, com poucos meses de vida, que morreram por falta de medicamentos, falta de oxigênio e de UTI. Os óbitos ocorreram apesar dos enormes esforços dos profissionais de saúde, que fizeram o possível para salvá-las, mas não conseguiram por falta de condições por parte da SESACRE e do Governo do Estado.

(…)

oestadoacre (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)