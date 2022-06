Lula sobre prisão do pastor ex-ministro: ‘Tem provas?’

lula

Lula opinou sobre a prisão pela PF do pastor presbítero e ex-ministro da Educasssssão Milton Ribeiro e outros pastores…O ex-presidente, que é favorito às eleições de outubro, segundo todas as pesquisas – disse que é preciso respeitar o direito de defesa…Ironia: bolsonaristas concordaram com Lula….Agora, né??!!!

Lula é um animal político….podem entregar a faixa pra ele…não tem mais jeito…conseguiu agora agradar até os bolsonaristas, que estão sem saber o que dizer após prisão do ex-ministro, o pastor presbítero.

Em tempo, 16h19min: DataFolha: Lula 47% – Bolsonaro 28% – (Inflação, 11%, Gasolina em municípios do Acre R$ 9, 10, 12…)…e Ciro 8%

J R Braña B.

