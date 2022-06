Leonidas: Prestem atenção nesse nome…

nome

Leonidas Iza, líder indígena do Equador…

Ele é o líder da Conaie, a entidade nacional dos indígenas do Equador, que comanda um protesto do pais pedindo que o governo excludente (neoliberal) de Guillermo Lasso reveja sua política de miséria (será que tem um país grande na AL que está fazendo igual?)

Leonidas Iza apresentou 10 reivindicações ao governo para que os mais 10 mil indígenas deixem Quito, paralisada há dias:

-Baixar preço da gasolina de 2,55 para 2,10 Dólares (o galão, equivalente a 3,8 litros)

-Diesel de 1,90 para 1,50 (galão)

-Perdão de dívidas

-Preços justos para produtos agrícolas

-Aumento do orçamento para Saúde e Educação

-Pagamento das dívidas da União ao Instituto de Previdência

-Não expandir a fronteira minera ou petrolífera

-Respeitar os 21 direitos trabalhistas coletivos

-Não privatizar os setores estratégicos

-Garantir a segurança dos cidadãos

‘A mudança na matriz energética’ do país não foi incluída na pauta do movimento…pelo menos por enquanto…mas está no radar.

Em tempo: dias atrás, por duas vezes, participei pelo oestadoacre de uma roda de conversa on line no canal de comunicação de Quito, Ecuador en Directo.

Em tempo 2: a moeda oficial no Equador é o Dólar.

Em tempo 3: foto de capa é da RFI (França)

J R Braña B.

J R Braña B.