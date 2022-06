Bolsonaro inviabilizou o transporte público em Rio Branco

rio branco

Em tempo: nenhuma empresa consegue rodar do jeito que está…as empresas precisam ter seus ganhos, seus lucros, essa é a lógica do negócio privado…e Bolsonaro, Paulo Guedes e o descontrole de preços de tudo na economia inviabilizam os negócios e dificultam ainda mais a vida das pessoas…

Em tempo 2: hoje, quando fui deixar minha mulher no Terminal (sim, porque não há como levá-la todo dia até ao trabalho por conta do preço da gasolina – notei o vazio de busões…eram as onze linhas que não funcionariam nesta terça alegando o quê? A carestia do diesel…

Em tempo 3: o terminal central de Rio Branco votou a ser usado por muitos servidores públicos municipais, estaduais e federais (Ufac especialmente), que até têm carros – mas não têm condições de abastecer com o preço do combustível atual o mês inteiro…

Em tempo 4: Bolsonaro acabou com o Real e inviabilizou o Acre…Rio Branco…o Brasil todo!

J R Braña B.

