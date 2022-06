Assédio sexual: Presidente da Caixa não passa de amanhã

caixa

OGlobo

Funcionárias denunciaram o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, por assédio sexual, segundo o site “Metrópoles”, que registrou depoimentos em vídeos que preservam as identidades das vítimas. A reportagem publicada nesta terça-feira, diz que o caso está sendo investigado, sob sigilo, pelo Ministério Público Federal (MPF). O MPF do Distrito Federal afirmou que não fornece informações sobre procedimentos sigilosos. (…)

‘Vou te rasgar’



As declarações do presidente foram confirmadas pelo “Metrópoles” com outros integrantes da comitiva presentes no jantar. Uma funcionária contou ao site que o Guimarães teria se virado para ela e feito uma afirmação agressiva: “Ele me falou: ‘Vou te rasgar. Vai sangrar'”.