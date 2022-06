Bom dia! Mais de 6 mil pessoas…

6 mil pessoas

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que policiais mataram 6,1 mil pessoas no ano passado, 4,9% menos do que em 2020. Das mortes matadas pela polícia, 84% eram de pessoas negras. Em 2021, 190 policiais perderam a vida, uma redução de 12% comparando com os 222 mortos de 2020.

Desde 2013, quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a monitorar o número de mortes em ações policiais, ao menos 43.171 pessoas morreram vítimas da polícia brasileira.

(Anuário Brasileiro de Segurança Pública)

