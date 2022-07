leite

Carolina Morand, jornalista da CBN-Rio

-Venho aqui informar que o litro de leite mais barato do meu bairro tá 7 reais. Só isso mesmo. Muita gente no mercado olhando e desistindo de levar. Aliás, fiquei reparando no semblante das pessoas fazendo compras. Um misto de perplexidade e angústia geral. Tá osso!

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)