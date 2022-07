Petecão: Telessaúde vai ajudar municípios isolados do Acre (v)

telessaúde

-Já imaginou um morador de Jordão, de Santa Rosa – ou de qualquer lugar do país – poder se consultar com qualquer médico especialista em São Paulo ou em outra região? Esse é o Telessaude. Uma plataforma onde o médico atende o paciente usando a Teleconsulta com prontuário eletrônico. Telessaúde é um sistema de prestação de serviços de saúde à distância, realizados com a ajuda das tecnologias da informação e de comunicação (TICs).

