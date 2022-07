Mutirão de cirurgias: Fundhacre começa nessa 4ª

mutirão

Fundhacre recebe equipamentos e medicamentos para o mutirão de cirurgias

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) recebeu nesta segunda-feira, 11, medicamentos, material cirúrgico e equipamentos destinados às duas salas cirúrgicas da unidade, para o mutirão de cirurgias que já teve início, em junho, com a realização de exames pré-operatórios.

“Chegamos ao momento crucial do grande mutirão de cirurgias que organizamos para dar uma resposta à sociedade”, ressalta o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva (2º da E/D no foto abaixo).

Na quarta-feira, 13, serão feitas as primeiras cirurgias do mutirão. Inicialmente serão realizados procedimentos na especialidade vascular, com cirurgias de varizes, e urológica, com vasectomia, em que serão atendidos, em média, dez pacientes por dia, considerando que são procedimentos de pequena e média permanência, podendo ser chamados de cirurgias ambulatoriais.

“É com muita alegria que a Fundação Hospitalar recebe esses equipamentos, e para nossa população é mais um passo rumo à conquista da sua cirurgia”, afirma a chefe do Planejamento da instituição, Duciana Araújo.

O mutirão de cirurgias da Fundhacre se desenvolve por meio de emenda parlamentar, juntamente com o repasse do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Acre), totalizando o montante de R$ 25 milhões.

