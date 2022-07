GladsonC acerta uma e revoga porte para ‘atirador desportivo’

porte

Até que enfim…

Decreto publicado nesta sexta pelo Gov do Acre

ESTADO DO ACRE

LEI Nº 3.956, DE 1º DE JULHO DE 2022

Revoga dispositivo da Lei nº 3.941, de 9 de maio de 2022, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do art. 6º, da Lei Federal nº 10.826/2003

(…)

Em tempo: ‘atirador desportivo’…só faltava essa no Acre….querem ser o Rei da Espanha matador de elefantes???…E o que dizem os candidatos ao governo e ao senado pelo Acre sobre essas liberações de armas para grupos sociais exclusivos?

J R Braña B.

