BR: Família Maggi (agronegócio) vai apoiar Lula

A família Maggi, uma das maiores produtoras de grãos do mundo, reagiu a uma nota publicada pelo Sindicato Rural de Sinop, que teceu crítica a aliança formalizada entre o senador Carlos Fávaro (PSD) e o deputado federal Neri Geller (PP) com o ex-presidente Lula. O grupo formado pelo PP, PSD e MDB optou por coligar com a Federação Esperança Brasil, que é formada pelo PT, PV e PCdoB, no Mato Grosso. (Revista Fórum)

Elusmar Maggi, um dos sócios do grupo Maggi, chamou Bolsonaro de ‘motoqueiro’ e ‘mal exemplo para a nação’.

(…)

Em tempo: Maggi, a família mais rica do Mato Grosso.

