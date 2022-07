Parabéns aos envolvidos! Acré é o segundo em pobreza!

pobres

IBGE via R7

O último levantamento anual do IBGE mostra quais são as unidades da Federação que têm o menor PIB, indicador que mede a riqueza

2º ACRE

O estado mais ocidental do país tem a segunda menor economia, com PIB de 15,6 bilhões. Na foto, o Calçadão da Gameleira, localizado em Rio Branco, a capital do Acre

Em tempo: o Acre só ganha de Roraima….o mais pobre de todos!

Em tempo 2: parabéns aos responsáveis e envolvidos por isso nesses últimos 100 anos…!!!

Em tempo 3: sem conhecimento (educação!!!!!!!!) nunca vamos sair do buraco…no Acre, nem os banheiros das escolas publicas são dignos…salários dos professores? melhor nem lembrar!

Em tempo 4: o Acre é o estado de meia dúzia de castas, que chegam a receber 5 mil Dólares em diante (30, 40, 50, 60, 80 e até 100 mil Reais) de salário mês. Para essa ínfima minoria, a Suíça é aqui!

Em tempo 5: o futuro do Acre tem um grande passado pela frente (adaptando Millor Fernandes)

Aqui, os outros 09 ricaços do Brasil (incluindo a Rondônia do forrrrrte agronegócio)

J R Braña B.

