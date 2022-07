Hoje começam as convenções partidárias

convenções

Sem alianças firmadas nem vice definido, o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, vai oficializar a entrada na disputa pelo Palácio do Planalto nesta quarta-feira, durante a convenção nacional do partido, em Brasília. Na véspera do evento, aliados não escondem o pessimismo com as possibilidade de se atrair partidos para o palanque do pedetista. (O Globo)

Em tempo: Ciro fez tudo errado…

Em tempo 2: No Acre, Petecão será o primeiro a oficializar, no sábado, a sua candidatura ao Palácio Rio Branco

