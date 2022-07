Nota do PSB (os governistas não esperavam tanto)

psb

NOTA DO PSB À POPULAÇÃO ACREANA

O Partido Socialista Brasileiro no Acre (PSB) informa que, por avaliação interna com nossos filiados e dirigentes e ouvindo os anseios da população, chegamos ao entendimento diante as circunstâncias de conjuntura, de que Jenilson Leite, escolhido como nosso majoritário, será o pré-candidato da sigla ao Senado Federal.

(…)

Em tempo: perfeito…os que estão no governo agradecem penhoradamente….

J R Braña B.

