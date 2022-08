Petecão: Estrutura permanente no Parque da Expoacre

petecão

Petecão participa de cavalgada e propõe estrutura permanente no Parque de Exposição

A comitiva do candidato ao governo do Acre pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), participou da tradicional cavalgada de abertura da Expoacre, na manhã deste sábado (30). A candidata ao Senado pela mesma coligação, Vanda Milani (Pros), também participou do evento.

Acompanhado da esposa e vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), Petecão e sua comitiva permaneceram em uma tenda montada em frente à sede do Partido Social Democrático (PSD), localizado na via Chico Mendes.

“Infelizmente, a cavalgada não teve tanta adesão como nos últimos anos. Além de ser um evento muito tradicional em nosso estado, a cavalgada movimenta a economia dos pequenos comerciantes e das pessoas que vendem produtos na rua. Se Deus quiser, a do ano que vem será bem melhor”,

A cavalgada voltou a ser realizada após dois anos de suspensão em decorrência da pandemia, iniciada em 2020. Este ano, o evento chamou atenção pela pouca adesão do público, o que não impediu que a comitiva de Petecão animasse o local.

Vanda Milani relembrou a importância do evento para a produção rural “Estamos muito felizes com a volta da Expoacre. A Exposição aquece o setor agropecuário do estado, gera oportunidade de negócios, além de ser uma ótima opção de entretenimento para o povo acreano. A comitiva do senador Petecão deu um show a parte, abrilhantando ainda mais o evento”, explicou a candidata ao Senado Federal.

Petecão, que finalizou o seu Plano de Governo, adiantou que pretende tornar a estrutura do Parque de Exposições da Expoacre em um Centro de Distribuição (SEASA) com restaurante popular e Centro de Atendimento ao Produtor Rural permanente.

