Só num país de sistema social injusto isso é possível

A representante dos empregados da Petrobras no Conselho de Administração da companhia, Rosangela Buzanelli, classificou como “indefensável” o volume aprovado pelo board a ser pago como dividendos. Ao todo, a estatal vai distribuir R$ 87,8 bilhões a seus acionistas referentes aos resultados financeiros recordes do segundo trimestre. Do total, R$ 32,1 bilhões ficarão com a União.

Num país de milhões que não têm o que comer, uma empresa pública banca uma bilionária divisão de lucros para acionistas privados (maioria estrangeira).

É a corrupção legalizada e todo mundo aceita como normal.

A Petrobras não foi criada para deixar bilionários seus acionistas…ela foi criada para ajudar o Brasil e os brasileiros a sair do subdesenvolvimento.

