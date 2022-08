Governo: Acre tem 85% de floresta preservada

floresta

Com 85% da floresta preservada, Acre apresenta grande potencial para o mercado de crédito de carbono





A 47ª Expoacre reúne os diversos setores produtivos do Acre e já durante os primeiros dias de feira vem proporcionando variadas oportunidades de negócios. Uma das novidades de 2022 está relacionada à valorização da floresta em pé e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia: o mercado de crédito de carbono.

O relatório de desmatamento 2020-2021 da Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi) mostra que 85% do território acreano é coberto por floresta. Segundo o empresário David Escaquete, um dos proprietários da BRCarbon, empresa que atua no mercado de crédito de carbono em todo o Brasil e que este ano participa da Expoacre, é possível ganhar dinheiro com a floresta.

(…)

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)