David Hall registra plano: ‘Podem me chamar de cafona’

‘Eu sou das antigas, meu trato com a política é com muita seriedade e zelo, podem me chamar de cafona, de careta, mas avacalhação, dancinhas, não é comigo, ser governador de um estado requer postura, afinal de contas vidas dependem das ações de gestores. É por isso que ao me colocar na condição de candidato a governador eu apresento um projeto para administrar esse estado, mas não se trata de qualquer projeto meramente formal, protocolar. Nós pensamos o Acre a partir da visão de quem vive na pele os dilemas de cidadão comum. Eu não tenho plano de saúde, então quando eu adoeço eu procuro a UPA, tenho legitimidade de sobra para falar sobre saúde pública.

Você que o Petecão, o Jorge Viana, o Márcio Bittar, a Mara Rocha, o Gladson sabem o que é ser atendido na UPA? Eu sou professor de escola pública e minha filha estuda em escola pública, você acha que os demais candidatos sabem verdadeiramente os dilemas da educação pública? É fácil falar de segurança pública morando em mansão, com segurança particular. Convido todos os candidatos ao governo para sair das suas confortáveis casas com muros altos, cerca elétrica e câmeras para ir comigo nas quebradas visitar a periferia e vê o quanto a gente rala dia após dia. Esse plano de governo foi escrito com a razão, mas também com a emoção de quem é acreano raiz e sabe o que precisar ser feito pra esse Acre dá certo. Ninguém aguenta mais essas mentiras que são contatas eleição após eleição.

Agora é hora de AGIR!’

