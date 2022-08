Armas pra quê? PM mata campeão de jiu-jitsu em festa

armas

Juiz Luis Carlos Valois

-Já trabalhei em processos que no meio do churrasco, com muita cachaça, tinha briga e um acabava furado pelo espeto! Imagina com tanta arma de fogo na rua. Festa, show, ou em qualquer lugar que venda álcool não se devia permitir entrar armado, não interessa se polícia ou cidadão de bem!

(…)

Em tempo: nesta madrugada, um PM em São Paulo matou um campeão mundial de ji-jitsu, Leandro Lo, com um tiro cabeça durante uma festa. O que faz um policial armado numa festa? Qual o objetivo?

J R Braña B.

