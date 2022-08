Até agora Acre realizou 21 transplantes de órgãos

transplantes

Gov do Acre

Após retorno das atividades, Acre realizou 21 transplantes de órgãos



O Estado do Acre já realizou 21 transplantes de órgãos em 2022, sendo 18 de córnea e três de fígado. A Central Estadual de Transplantes (CET) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), retomou as atividades no primeiro semestre do ano, após o período crítico da pandemia de covid-19, em que os serviços tiveram que ser suspensos.

(…)

Atualmente, cerca de cem pacientes estão na lista de espera de transplantes em todo o estado. De acordo com Regiane (coordenadora do CET, Regiane Ferrari), 30% dos pacientes em lista de espera para um fígado morrem esperando o órgão, por exemplo.

(…)

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)