artigo

Velho conhecido da torcida santista retorna para assumir a lendária camisa 10

Um pequeno gigante está voltando para casa. A lendária camisa 10 do Santos retornará aos braços de um velho conhecido. Trata-se do meia-atacante Yeferson Soteldo, que entre 2019 e 2021 honrou o número eternizado pelo Rei Pelé. O venezuelano acertou empréstimo junto ao Tigres, do México, até julho de 2023, com opção de compra e passe fixado.

Nascido em Acarigua, cidade ao norte da Venezuela, Soteldo tem 25 anos e iniciou a carreira em seu país, jogando pelo Zamora. O atleta começou a chamar a atenção em 2015 e no fim do ano seguinte acertou sua ida ao Huachipato (CHI). Já no início de 2018, o meia-atacante foi emprestado para a Universidad de Chile.

Com ótimos jogos pela La U, o meia-atacante fechou com o Santos em janeiro de 2019 e caiu rapidamente nas graças da torcida. Muito veloz, carismático e habilidoso, Soteldo recebeu a camisa 10 e se tornou um dos pilares do Peixe.

Ao todo, ele entrou em campo 105 vezes, anotando 20 gols e distribuindo 17 assistências. O jogador integrou o grupo vice-campeão brasileiro em 2019 e vice da Libertadores, no ano seguinte. Conforme nota do site oficial, “em abril de 2021, porém, o Alvinegro Praiano precisou vender Soteldo ao Toronto, do Canadá, para encerrar o Transfer Ban imposto pela Fifa”.

Na ocasião, o venezuelano declarou que retornaria ao clube e, pouco menos de um ano e meio depois, cumpre sua promessa. “Sabemos que o retorno do Soteldo sempre foi um enorme desejo da torcida. Todos nós sentimos muito quando ele foi embora, mas não tínhamos o que fazer naquela ocasião, pois estávamos com Transfer Ban”, frisou o presidente Andres Ruedas.

“Mas agora surgiu essa oportunidade de mercado e aproveitamos. Sabemos da imensa qualidade técnica dele. Estou muito feliz com esse retorno e acredito que o Soteldo possa repetir tudo que já fez com essa camisa imensa”, concluiu Rueda.

Certamente, a volta de Soteldo serve para motivar ainda mais o torcedor a deixar a sua aposta nos jogos do Peixe na Série A no site da PIXBET. Principal apoiadora do Santos em 2022, a PIXBET é uma plataforma de jogos online que foi desenvolvida por profissionais experientes e focados em fornecer aos clientes a melhor experiência em apostas e cassino online sustentada por um atendimento ao usuário líder no setor!

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)