Ceará é superado pelo São Paulo em partida da Sul-Americana

As duas equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira (10).

Em partida realizada na última quarta-feira (3), o Ceará sofreu a sua primeira derrota na Copa Sul-Americana. Depois de uma sequência de grandes resultados, o Vozão acabou perdendo a sua invencibilidade para o São Paulo na partida de ida das quartas de final do torneio, disputada no Estádio Morumbi. O segundo confronto entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira (10).

O Ceará encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com uma campanha perfeita. O time somou 6 vitórias em 6 jogos e construiu um saldo de 16 gols – 17 gols a favor e apenas um gol sofrido. Foi a melhor sequência dentro do Grupo G e entre todos os clubes dentro do torneio internacional.

Já nas oitavas de final, mais duas vitórias para a conta. O adversário foi o The Strongest. No confronto de ida, disputado no estádio Hernando Siles, o placar terminou em 2 a 1 para o “Vozão”. Na partida de volta, no entanto, a vantagem foi mais ampla, 3 a 0 na Arena Castelão.

Infelizmente, para a torcida do alvinegro, o time acabou perdendo sua invencibilidade na última quarta-feira (3), na primeira partida contra o São Paulo, pelas quartas de final. O embate entre os dois times brasileiros terminou com uma vitória para o Tricolor Paulista, pelo placar de 1 a 0.

A partida foi jogada no Estádio Morumbi e o responsável por balançar as redes a favor dos donos da casa foi o camisa 10, Nikão. Aos 24 minutos do segundo tempo, o meia recebeu um toque dentro da grande área e se ajeitou para finalizar com a canhota. A mira foi certeira e a bola balançou as redes.

Com o resultado, o Ceará vai precisar aproveitar o mando de campo na partida de volta da próxima quarta-feira (10), realizada na Arena Castelão, a partir das 19h15. Para avançar para as semifinais de forma direta, o Vozão terá que vencer o confronto por, no mínimo, dois gols de diferença.

