Barcelona pretende fazer oferta de € 80 milhões por Trent Alexander-Arnold

A contratação de Jules Kounde, Robert Lewandowski e Raphinha, entre muitos outros, voltou a dar relevância ao Barcelona no atual cenário. Mas parece que esta janela de transferências em particular não foi uma oportunidade única, e espera-se que o clube também se torne grande no mercado de transferências do próximo ano.

Segundo relato do portal ‘Futbol Total’, o Barcelona já fez de Trent Alexander-Arnold sua prioridade de transferência em 2023. O clube vê o astro do Liverpool como a peça que falta no elenco e acredita que a sua possível chegada ao clube poderia completar a reconstrução de Xavi.

O relato sugere que o Barcelona está pronto para oferecer até 80 milhões de euros pelos serviços do Alexander-Arnold, cujo contrato atual no Liverpool expira em 2025. Ele é amplamente considerado como um dos melhores fullbacks da Europa e o Barça está bem ciente desse fato.

A área da lateral direita tem sido um problema para o Barcelona há bastante tempo, especialmente após a saída de Dani Alves. O brasileiro voltou ao clube no início do ano, mas não renovou para a próxima temporada, enquanto Sergiño Dest não correspondeu às expectativas.

Por conta dessas dificuldades, o Barcelona está preparado para oferecer um bom valor por Alexander-Arnold. A sensação do Liverpool tem desfrutado de uma rápida ascensão nos últimos anos e a sua capacidade de realizar cruzamentos faz dele uma opção desejável para Xavi.

O inglês já acumulou 62 assistências no Liverpool, enquanto fez 227 partidas pelo clube. É uma prova da sua experiência e habilidade como lateral direito.

Entretanto, considerando a política de transferências do Liverpool nos últimos anos, será muito difícil para o Barcelona assinar com o lateral direito. Espera-se que o clube inglês aceite somente um valor acima de 100 milhões de euros.

