Candidato ao governo que não larga o celular (f)

O candidato ao governo MBittar, senador de licença, começou sua campanha pelas ruas de Rio Branco.

Nas fotos divulgadas por sua própria campanha (e publicadas nos sites locais) ele aparece ‘falando’ com um popular mas sem largar o celular, como diz o acreano, com o bicho atolado todo no ouvido…

Começou muito bem…isso é que se entregar a uma campanha para governador…

Terá muitos votos…quem sabe até se elegerá e comandará o Acre por quatro anos…

Para alegria do Calixto (a propósito, assista o #shorts)

(post contém ironia, pessoal)

J R Braña B.

