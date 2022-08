jorge viana

Jorge Viana, candidato a governador pelo PT, lembra, durante ato de campanha deste sábado, a prisão do governador eleito José Augusto (com 32 anos), que foi retirado de dentro do Palácio Rio Branco pelos militares e expulsaram ele e a família do Acre….assista clicando na imagem de JV abaixo:

