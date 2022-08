A ilusão com o JN e a entrevista com Bolsonaro

bolsonaro

Bonner e Renata, do JN, como já li por aí – não são despreparados.

Esse não é o caso.

Bonner e Renata fizeram o que estava no roteiro de uma mídia que é sócia do programa econômico do governo Bolsonaro/Paulo Guedes (sequer citado na conversa)

O JN priorizou coisas menores: comportamentos e atitudes de Bolsonaro que o público já conhece e que não surtem mais efeito negativo ao presidente nem surpreende ninguém.

O JN da Globo não faria mesmo uma entrevista para ajudar a esclarecer a população nos seus reais interesses, claro.

O JN não questionou a carestia e a maior inflação da década no Brasil (fruto da política econômica que a globo apóia)

O JN não questionou a política de PPI, dolarização do combustível e do gás (a globo é a favor)

O JN não questionou os milhões de desempregados (globo apoia a politica econômica que desemprega com método)

O JN não questionou o fim da política de reajuste do Salário Mínimo, que acabou com a valorização desse que é o referencial de distribuição de renda no Brasil. Questionar para quê? Para milhões compreenderem que o governo neoliberal de Bolsonaro/Paulo Guedes é um governo de exclusão social da maioria?

O JN não questionou os cortes de recursos para universidades públicas (o projeto econômico defende esses cortes e a globo apóia)

O JN não questionou as privatizações, a venda da Eletrobras e de refinarias da Petrobras a preço de banana (o projeto econômico de Bolsonaro e Paulo Guedes é pra isso mesmo e a globo apóia)

O JN não questionou o escândalo do Orçamento Secreto (para quê??? Para o povo compreender que é um monumental escândalo de desvio de recursos públicos?)…O Orçamento Secreto no Congresso só existe porque há parceria do executivo.

O JN questionou, sim, a aliança política com o Centrão (grupo negociante da ‘estabilidade’ política no Congresso), porque é um assunto distante para milhões de brasileiros…e só interessa à casta política, e seus efeitos nefastos na vida das pessoas não estão bem claros à sociedade.

O JN ‘questionou’, sim, sem conhecimento, o desmatamento da Amazônia (Bonner e Renata não fazem ideia do que é Amazônia) para cumprir uma agenda de interesses inconfessos de entidades e governos de outros países sobre a região e deixou Bolsonaro à vontade para as mentiras costumeiras…

Resumindo, a euforia criada durante a segunda-feira com a entrevista de Bolsonaro ao JN, deu chabu…

Não confrontar o governo e o presidente com a realidade nua e crua do Brasil de hoje não foi por acaso na maior audiência do JN no ano.

Como o JN e a globo vão confrontar um projeto econômico de exclusão que eles apoiam na essência?

Em tempo: anotem: a entrevista com Lula na quinta vai focar no assunto de corrupção (coisa que não aconteceu com ênfase com Bolsonaro…Por que? Porque confrontar a corrupção do governo de Bolsonaro é confrontar o projeto econômico que o JN e a globo defendem)

J R Braña B.

