Governo diz que Expoacre/22 movimentou R$ 200 Mi

expoacre 2022

Expoacre 2022 movimentou mais de R$ 200 milhões em negócios

Gov do Acre – O Estado divulgou nesta segunda-feira, 22, em parceria com o Sebrae, Fieac, Fecomercio, Acisa e Faeac, o balanço oficial da Expoacre 2022 e a programação da Expoacre Juruá, em coletiva realizada na sede do Sebrae Acre, em Rio Branco.

Foi atingida a marca de R$ 209,6 milhões, em negócios realizados durante os nove dias da feira, superando as expectativas iniciais de R$ 100 milhões. Os resultados estão baseados nos dados da pesquisa realizada por meio da parceria entre as secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Sebrae.

(…)

