Internet: Rio Branco e sua super baixa conectividade

Em países com boa conectividade, o valor recomendado de usuários por infraestrutura é de até 1.000. Rio Branco tem mais que o dobro pendurado numa única antena. (2.508)

A liberação do sinal do 5G já é uma realidade em algumas capitais brasileiras, como São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Palmas (TO) e Brasília (DF), a primeira a ter a ativação do sinal.

Rio Branco, necas ainda! (J R Braña B.)

Enquanto a nova frequência ganha as capitais, os municípios, independentemente de seu tamanho, precisam fazer a lição de casa e aprovar a nova lei municipal para garantir a infraestrutura que facilitará a instalação das novas antenas, seguindo o texto da lei federal e o PL padrão da Anatel. Isso porque as normas antigas impõem várias restrições à instalação de infraestruturas de comunicação, e, para seu pleno funcionamento, o 5G necessita de um número de cinco a dez vezes maior de antenas de transmissão do que o 4G.

(…)

