Urnas/celular: Quem pensou em inventar mentiras, esqueça

Eleitoras e eleitores devem deixar o celular com os mesários antes de votar e o aparelho deve ser entregue junto com o documento de identificação. A decisão foi tomada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sessão administrativa desta quinta-feira (25) (…)

A decisão foi unânime e seguiu o voto do relator, ministro Sérgio Banhos (…)

Em tempo: os malandros defensores do anacrônico e dispensável voto impresso e auditável vão ter que inventar outra…não vão ter como criar confusão política nas sessões dizendo que votaram num candidato e apareceu outro…podem até dizerem, mas não terão fotos para sustentar a fake news.

J R Braña B.

