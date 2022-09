Edvaldo Magalhães:

-Hoje, comemora-se a Independência do Brasil, o nosso 7 de Setembro. Em tempos de tensão que vive o País, com ameaças à democracia, ao estado de direito, é preciso resistir e levantar a nossa voz em defesa de todos os brasileiros e brasileiras, indistintamente de cor, raça ou credo religioso. Somos uma só nação, um só povo! E a esperança de um novo Brasil é logo ali, no dia 2 de outubro….

(….)

Em tempo: a descompostura do ‘imbrochável’

J R Braña B.

