Passei a pé com minha mulher hoje em frente ao antigo prédio do Banacre quando íamos almoçar com um amigo advogado trabalhista que conheço há 40 anos.

Comentei: ‘Que descaso com esse patrimônio público.

O endereço onde hoje funciona a secretaria de saúde (sesacre) parece um prédio abandonado se se olha para as suas vidraças (por dentro é ainda pior)…a caminho de se transformar num ‘cabeça de porco’.

Vão deixar!??

Em Tempo: sou do time que defende a refundação de um banco acreano, que poderia ser novamente batizado de Banacre. Com a internet as coisas seriam mais fáceis.

J R Braña B.

