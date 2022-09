Para este blogueiro de fim de mundo, a vaga do senado no Acre está indefinida.

É loteria ainda!

KENO é cartela cheia e ainda está distante!

Alan estaria à frente neste momento….

O candidato do Luiz Calixto e do governador GladsonC viria atrás fungando no pescoço do Alan, diz a pesquisa do ac divulgada ontem.

Calixto disse há pouco na sua rede antissocial que ‘as travas da chuteira’ estão afiadas e sendo mostradas.

Traduzindo: o jogo é talibã e o governo vai querer o seu candidato ao senado no top 1.

Vi uns números nesta noite de uma pesquisa tipo petit comité…que, deixa pra lá…

Voltando ao Calixto, que parece que esqueceu por alguns momentos a profeççççora e o senador-candidato-relator do orçamento secreto…

-Serão 14 dias de pressão total…, diz.

De abafa.

Vamos ver.

Cuida, Nazaré…que nada está definido!

J R Braña B.

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube, aqui…Obrigado!