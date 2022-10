Já é possível adquirir os novos modelos do Iphone, da Apple, no Brasil. No site oficial da marca, a pré-venda do Iphone 14 custa R$ 7.599,00. Esse valor é cerca de 82% mais caro do que é cobrado nos Estados Unidos, por exemplo, onde o aparelho é ofertado por US$ 799,00, cerca de R$ 4.158,32.

