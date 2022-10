O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu na manhã desta quinta-feira (20), a comissão do “Minha Rua é Louca pelo Brasil”, formada pelas Associação Comercial, Industrial, de Serviços Agrícolas do Estado do Acre (Acisa) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado Acre (Federacre).

O objetivo da reunião foi firmar parceria com a prefeitura para a promoção realizada desde 2002 no período da Copa do Mundo, quando as ruas são enfeitadas pelos moradores durante os jogos, principalmente, do Brasil.

(…)

“Estou muito feliz, pois estimula o comércio local, entrelaçamento entre as pessoas. Esse é um momento muito legal pra vermos as famílias se confraternizando em torno da nossa seleção brasileira”, salientou o prefeito Bocalom.

#PMRB