No primeiro turno não compareceram para votar no Acre 131.835 eleitores.

Ou 22,43% do total.

É muito?

É muito, mas sempre foi assim.

Agora no segundo turno esse índice pode subir a 30%.

E quem perde mais?

Bolsonaro perde mais com a não ida dos eleitores às urnas…

Ao contrário do restante do país, onde a abstenção pode favorecê-lo a se aproximar de Lula.

Traduzindo:

A abstenção no 2º no Acre ajuda Lula.

Por motivos óbvios…

Pelo menos isso, né?!

Em tempo: já, já começa o corre-corre da bozolândia oficial para garantir o transporte fácil ao eleitores…

J R Braña B.

PS: A irritação de Bolsonaro com Zema (que não reuniu os prefeitos do Norte de Minas para um encontro a portas fechadas com Bolsonaro…justificativa dos prefeitos ao governador Zema: Lula tem muita influência em Minas e não queriam comprometer a reeleição daqui a dois anos. Bolsonaro, com o auditório esvaziado, deixou o encontro soltando fogo pelas narinas (o texto é nosso, mas a informação é de Lauro Jardim, de Oglobo)