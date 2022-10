A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou na manhã deste sábado (22), uma grande festa em comemoração ao Dia do Gari e das Margaridas.

O secretário da SMCCI, Joabe Lira. Nos explicou que desde o início da gestão se prepararam para realizar uma grande festa.

“O objetivo do evento é demonstrar o carinho e gratidão que temos por nossos colaboradores, garis e margaridas”, disse o secretário da SMCCI.”

A programação iniciou com uma corrida de rua, com largada no Ceasa e chegada na sede da secretaria. No momento da concentração, os inscritos já estavam na expectativa para saber quem ganharia o primeiro lugar. Primeiro saíram as margaridas, depois os garis da SMCCI e por último os garis da Limpebrás.

Aos poucos os corredores foram chegando na sede da secretaria. O momento foi de grande alegria. Ao mesmo tempo em que eles estavam superando seus limites, ao chegarem tinham a felicidade de confraternizar com a família, pois a secretaria organizou um belo café da manhã, com direito a espaço de lazer. O evento contou, ainda, com o sorteio de diversos prêmios. A banda da Polícia Militar animou a festa e encheu o ambiente de alegria.

O prefeito Tião Bocalom participou do evento e parabenizou os servidores pelo o empenho em deixar a cidade mais limpa e digna de se viver.

“Os garis têm muito que comemorar, pois agora são tratados com mais carinho e respeito pela equipe da nossa gestão. Tenho certeza que eles estão estimulados para cada dia que passa cuidarem melhor da nossa cidade.” (…)

