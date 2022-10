Miriam Leitão comenta na sua coluna que:

Desde dezembro, reservas cambiais caíram de US$ 362 bilhões para US$ 324 bi.(…)

Segue a colunista de O Globo:

Se por um lado o Brasil continua com nível elevado de reservas, o que, somado ao forte saldo da balança comercial, praticamente elimina o risco de uma crise cambial no país, por outro, não deixa de ser surpreendente uma redução tão grande do volume de reservas em ano eleitoral.

(…)

Como mostra o gráfico abaixo, em 2019, primeiro ano de governo, as reservas caíram US$ 17,83 bilhões. Em 2020, ano de pandemia, caíram mais US$ 1,2 bi. Em 2021, se recuperaram em US$ 6,5 bilhões e justamente este ano (ano de eleição – J R Braña B.) despencaram US$ 37,85 bi, até 20 de outubro.

(…)

