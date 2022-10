Em relação à circulação de informações por meio de vídeos e em grupos de WhatsApp acerca do pagamento do abono salarial aos servidores da Educação nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) tem a esclarecer que:

1.Trata-se de notícia falsa;

2. Em nenhum momento houve pronunciamento ou notícia veiculada pelos meios de comunicação oficiais do governo nesse sentido;

3. O interesse do governo do Estado em oferecer abono aos servidores da Educação é total e, quando for possível, será realizado;

4. Estão sendo feitos todos os levantamentos necessários em busca dessa possibilidade, que, caso ocorra, será apenas ao final do ano, e de forma alguma é possível prever valores agora;

5. A SEE esclarece, ainda, que estará abrindo Processo Administrativo Disciplinar para apurar a divulgação de notícias falsas entre os servidores, visto que trata-se de ato considerado criminoso atualmente;

6. Por fim, a secretaria reafirma o compromisso, o respeito e a responsabilidade com o erário público e com os servidores que árdua e diuturnamente trabalham em prol da Educação em nosso estado.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes