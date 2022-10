A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e em parceria com o Instituto Federal do Acre (IFAC), formou a segunda turma de Micro Empreendedor Individual, curso de Formação Inicial Continuada (FIC), que visa capacitar os beneficiários do Programa Auxílio Brasil, inscritos no Cadastro Único.

Prefeitura de Rio Branco e IFAC entregam certificados para alunos do curso de Micro Empreendedor Individual

O curso tem duração de 40 dias e já está em sua terceira oferta de 500 vagas. Nesta sexta-feira (22), 40 alunos receberam o certificado.

A coordenadora adjunta do Ifac, Suellen Valentim, comentou sobre a certificação e enalteceu que a partir de agora os alunos são microempreendedores municipais.

“Hoje a gente tem a certificação de 40 alunos, que estão finalizando essa atividade. Agora eles são microempreendedores individuais e recebem toda essa questão de apoio e informação em relação ao atendimento ao cliente.” (…)

Rosana Cavalcante, reitora do IFAC, falou da importância do programa.

“Esse programa representa oportunidades para a sociedade. Então, o IFAC entende que, também, é de responsabilidade nossa fazer esse trabalho com a sociedade.”

O prefeito Tião Bocalom citou a parábola dos talentos de Mateus 25:15, para encorajar os formandos.

“Nós queremos que todas as pessoas que participaram desse curso, deixem aquela história daquele que ganhou apenas um talento e sigam a história do que ganhou cinco talentos, ou seja, multiplique os seus talentos e não se contentem com apenas um talento, mas que busque os cinco.

