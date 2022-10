02 Vídeos

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), sacou uma arma e apontou para um homem na tarde deste sábado no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo.(…) Vídeo de O GloboÂ

Outro vídeo nas redes sociais mostra Carla Zambelli e aliados perseguindo um homem…ouve-se um disparo…

Vídeo tem que ser visto direto no nosso canal no youtube devido a cenas de violência…clique em assistir no youtube

Em tempo: esta Carla Zambelli é uma das expressões clara do bolsonarismo, fenômeno fascista que jogou o Brasil na violência política.

E, quiça, comecemos a nos livrar (do bolsonarismo e seu chefe) a partir deste domingo…por meio do voto democrático.

J R Braña B.