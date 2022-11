CNC: perdas do Comércio com bloqueios nas rodovias podem superar as de 2018

As interrupções do fluxo rodoviário, realizadas desde ontem (31), têm o potencial de afetar significativamente a atividade comercial no País. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o movimento pode ocasionar perdas superiores às registradas por ação similar em 2018, que causou retração de 5,8% no volume de vendas, com perda diária de R$ 1,8 bilhão. O custo total para o varejo, em valores atuais, foi de R$ 18 bilhões, contabilizados ao longo dos 10 dias de bloqueios em 2018.

Em tempo: Superintendente da PRF vai responder acusações do MP por atitudes da corporação no domingo da eleição e sobre as medidas não tomadas contra os bloqueios nas estradas.

J R Braña B.