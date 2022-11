Bolsonaristas revoltados com o resultado da eleição – com a derrota de Bolsonaro para Lula por mais de 2 milhões de votos – começaram atacar o perfil do TT do Ministério da Defesa.

O Uol juntou os comentários mais estapafúrdios e você pode ler ao final do post no link.

Resumindo, o Ministério da Defesa, que não tem direito constitucional de analisar processos eleitorais no Brasil, concluiu seu relatório sem provar ou mostrar qualquer tipo de irregularidade na eleição.

Traduzindo: a montanha pariu um rato.

Veja aqui a matéria do UOL e o desespero dos comentários na rede social

E veja aqui o Relatório completo do MD.

J R Braña B.