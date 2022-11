No fim de feira do desgoverno Bolsonaro(que está há 20 dias sem trabalhar, mas continua recebendo salário) a Petrobras vai tirar de seu cofre quase R$ 44 Bilhões e entregar a acionistas (maioria estrangeira)….É um dos últimos golpes no Brasil e no povo…

(…)

Leia abaixo, de OGlobo

(…)

E o mercado acha tudo uma maravilha….porque não é a população que vai se beneficiar….uma meia-dúzia, apenas…

Por isso, o governo Lula terá que fazer uma opção….jogar com os métodos do mercado não ajudará o Brasil a melhorar a vida das pessoas….os exemplos seguidos de governos seguidos mostraram aonde chegamos….

Lula foi eleito contra a vontade do mercado…que queria Bolsonaro…

Então….

Em tempo: essa notícia está escondidinha em O Globo…precisa tempo de praia para entender e achá-la no emaranhado…’fato relevante’….🤦‍♂️

J R Braña B.