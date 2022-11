Fábio Trad, professor, advogado e dep federal

-Sem ele estaríamos vivendo em uma ditadura de extrema-direita. Alguns não querem reconhecer por falha de caráter, mas a História lhe fará justiça: ele garantiu as regras, não teve medo, agiu quando deveria agir e, mesmo atacado, sustenta a sua força na legitimidade do Direito.

Em tempo: foi a única coisa positiva do golpista Temer…Nomear Alexandre de Moraes para o STF…que mostrou ser um homem e um juiz de coragem….Fosse Xandão um frouxo no exercício do TSE a extrema-direita criminosa teria tomado de assalto o Brasil.

