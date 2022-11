No Jota

Orçamento da saúde sofre cortes que podem chegar a R$ 60 bilhões, diz CNS

O orçamento para a saúde no próximo ano pode ter R$ 60 bilhões a menos do que em 2022, com base no Projeto de Lei Orçamentária (PLO) de 2023. Em denúncia à Organização das Nações Unidas (ONU), o Conselho Nacional de Saúde (CNS) afirma que o impacto dessas perdas está sendo maior em 2023 porque o Governo Jair Bolsonaro (PL) decidiu reservar R$ 20 bilhões para as emendas parlamentares, sendo metade delas destinada ao orçamento secreto.

(…)

Em tempo: não tinha mesmo como seguir com o desgoverno Bolsonaro…a sociedade brasileira foi enganada em 2018, mas resolveu acordar em 2022.

J R Braña B.