One Love, um movimento criado no futebol da Holanda em defesa dos Direitos Humanos, tudo que não há na ditadura do Catar.

Proibidos de usar braçadeira com a crítica, os jogadores da Alemanha, no jogo de hoje contra o Japão, fizeram um gesto criticando a censura imposta no torneio de futebol.

Todos os jogadores taparam a boca na hora da foto…

Coisa que essa Seleção Brasileira, de maioria bolsonarista, é incapaz de fazer….porque seus atletas são pobres que viraram ricos, milionários, e passaram a pensar e agir como se fossem da classe dominante.

Não há nenhum Sócrates nesse time do Brasil.

Em tempo: ainda não vi nenhum jogo da Copa….

J R Braña B.