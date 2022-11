Gov do Acre – O governador Gladson Cameli está pedindo a suplementação de recursos no Orçamento Geral da União (OGU) de 2023 para a recuperação e manutenção da BR-364. Atualmente, estão previstos no orçamento federal pouco mais de R$ 76 milhões para esses serviços na rodovia, valor considerado muito baixo pelo governo, que está pedindo mais R$ 70 milhões, elevando o valor global para mais de R$ 146 milhões.

Em tempo: passaram-se quatro anos de Bolsonaro e nada foi feito…nenhuma pressão foi feita para manter a rodovia em funcionamento digno…inacreditável!

J R Braña B.